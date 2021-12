LOSC, OM, OL, Stade Rennais - Mercato : Boga et Ikoné, juteuses signatures pour cette semaine !

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Jérémie Boga a le sens du contre-pied. Acheté 10 M€ à Chelsea à l'été 2018, le milieu offensif de 24 ans va quitter Sassuolo pour plus du double. Selon L’Équipe, l’international ivoirien, qui va disputer la CAN, rejoindra l'Atalanta Bergame lors du mercato d'hiver.

Cette dernière a payé 22 M€ (plus des bonus) pour racheter les 18 mois de contrat restants à l'ancien Rennais (2015-2016). Boga, qui a été titularisé seulement huit fois en Serie A cette saison, était dans le viseur de l'OL, de l’OM, du LOSC et même du Stade Rennais ces derniers mois. Fabrizio Romano ajoute que sa signature est attendue cette semaine.

Sur son compte Twitter, le spécialiste italien des transferts précise par ailleurs que la signature de Jonathan Ikoné à la Fiorentina est imminente. Le transfert devrait se conclure autour de 14 millions d’euros (plus 1 M€ de bonus) et 15% à la revente pour le LOSC.

Two deals will be signed and completed this week in Serie A. 🇮🇹⤵️



Jeremie Boga will undergo his medical and sign as new Atalanta player for €22m fee from Sassuolo.



Fiorentina will announce the signing of Jonathan Ikoné for €14m plus €1m add on plus 15% future sale to Lille.