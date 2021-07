LOSC, PSG – Mercato : les plans de Létang dévoilés, Rico en pôle pour succéder à Maignan !

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

La succession de Mike Maignan au LOSC fait beaucoup parler et ce lundi, deux pistes reviennent avec insistance : Matz Sels, le portier du RC Strasbourg, et Sergio Rico, 3e gardien au PSG, qui souhaite quitter le club de la capitale. Selon Mohamed Toubache-Ter, c'est cette piste qui est en pôle. Et l'insider révèle aussi la volonté du LOSC de vendre deux joueurs : Renato Sanches et Jonathan Ikoné...

Olivier Létang désire vendre Renato Sanches & Ikoné.

Pour Bamba, Lille ne s’attend pas à recevoir une offre conséquente… le tarif est élevé !!



Pour ce qui est du gardien, je confirme que Sergio Rico est ultra favori pr remplacer Maignan. #LOSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 26, 2021