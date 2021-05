LOSC, PSG – Mercato : Létang a ciblé le successeur de Soumaré, il est chez les Girondins

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Après avoir fait la nique au PSG sur le terrain, le LOSC en fera-t-il de même cet été sur le marché des transferts ? Ce pourrait être le cas s'il parvenait à recruter Yacine Adli, et les Dogues en ont l'intention selon FootMercato. Le média croit en effet sa voir que le jeune milieu de 20 ans, auteur de 2 buts et 5 passes décisives est ciblé pour remplacer Boubakary Soumaré, en partance pour Leicester, dans l’entrejeu. « La direction lilloise apprécie énormément le profil du joueur qui correspond parfaitement à la politique du club et surtout au président Olivier Létang.

40% des droits d'Adli appartiennent encore à Paris

Ce dernier est déjà rentré en contact avec l’entourage du joueur qu’il connaît bien et qu’il admire lorsque les deux étaient au PSG, l’un au centre de formation, l’autre en tant que directeur sportif (2012-2017) », annonce « FM », qui rappelle que le PSG détient encore 40% du joueur après l’avoir vendu pour 5,5 M€ au FCGB en 2019.