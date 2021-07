LOSC, PSG - Mercato : un indésirable de Pochettino vers le LOSC ?

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Qui succèdera à Mike Maignan dans les buts du LOSC ? C’est LA question que les supporters lillois se posent. Le Français est parti au Milan AC contre un chèque de 15 millions d’euros.

Les dirigeants du LOSC, comme vous le savez, ont des vues depuis des semaines sur Robin Olsen, mais le dossier n’avance pas. Les pistes (Mandanda, Onana) ne bougent pas davantage. Toutefois, selon le journaliste italien Nicolò Schira, Sergio Rico, qui appartient au PSG, serait dans le viseur du LOSC. Rico qui plaît beaucoup en Europe puisque Besiktas et le Celta Vigo seraient également sur le coup.

Sergio #Rico could leave #PSG on loan this summer: #Besiktas, #CeltaVigo and #Lille have asked info. #transfers