LOSC, RC Lens - Mercato : l'accord est tombé pour Gift Orban !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Alors que Gift Orban est notamment courtisé par le LOSC et le RC Lens sur le marché des transferts cet été, le journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, a annoncé ce samedi que le club lillois serait proche de trouver un accord avec l'avant-centre de La Gantoise.

Le LOSC définitivement d'accord avec Gift Orban !

Et d'après les informations du Petit Lillois, l'accord de principe aurait désormais été trouvé entre le champion de France 2020-2021 et l'attaquant nigérian, auteur de 20 buts en 22 rencontres disputés toutes compétitions confondues lors de deuxième partie de saison dernière avec le club belge. "Les Dogues doivent désormais se livrer à de vives négociations avec La Gantoise, dont les exigences peuvent être élevées (20 millions d'euros). En parallèle, c’est l’avenir de Jonathan David qui sera décisif dans ce dossier. Tant que le Canadien de 23 ans n’a pas plié bagages, il sera difficile pour la formation lilloise de proposer un poste de titulaire et de réaliser de grandes opérations financières", ont précisé nos confrères.

Gift Orban est tout en haut de la short-list du LOSC ⬆️



Comme l’a dit @MohamedTERParis, il est séduit par le projet et prêt à succéder à Jonathan David. Toutefois, il manque encore un accord avec le club qui dépendra probablement du départ du Canadien.https://t.co/c1z4FUdA5j — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) July 15, 2023

Podcast Men's Up Life