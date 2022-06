LOSC, RC Strasbourg - Mercato : les deux clubs se bataillent une pépite de Ligue 2

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Auteur de 6 buts et 9 passes décisives en 33 matchs disputés de Ligue 2 cette saison, le milieu de terrain du Stade Malherbe de Caen, Jessy Deminguet, devrait quitter son club formateur cet été pour rejoindre un club de Ligue 1.

Deminguet entre le LOSC et le RC Strasbourg

Selon les informations de Ouest-France, le LOSC et le RC Strasbourg seraient les deux favoris pour récupérer Jessy Deminguet, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. Le RCSA aurait un accord avec le joueur de 24 ans mais Lille aurait un avantage dans ce dossier par rapport aux négociations avec Caen. Tout pourrait s'accélérer la semaine prochaine.

Fabien Chorlet

Rédacteur