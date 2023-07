LOSC, RC Strasbourg - Mercato : on en sait plus sur le dossier Djiku

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le dossier traîne. Et rien ne dit qu'il sera réglé dans les tous prochains jours. Seule certitude, le défenseur central du RC Strasbourg, Alexander Djiku, arrivé en fin de contrat au 30 juin dernier, ne manque pas de solutions pour la suite de sa carrière. Car le Racing souhaite le prolonger et le LOSC espère le recruter.

Rencontre avec Vieira

L'arrivée sur le banc de touche strasbourgeois de Patrick Vieira peut-elle changer la donne. Marc Keller, le président du club alsacien, le laisse entendre. "Alexander Djiku ? On discute. Le coach doit le rencontrer bientôt pour discuter avec lui. On lui a fait une proposition pour le prolonger. Je ne sais pas si on va y arriver, en tout cas c'est notre volonté, mais il a d'autres offres."

