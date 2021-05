LOSC, Real Madrid - Mercato : Galtier chez les Merengue, l'incroyable rumeur

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

C'est une annonce totalement improbable que vient de faire l'émission El Transistor de la radio espagnole Onda Cero : en quête d'un nouvel entraîneur après la démission de Zinédine Zidane, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, aurait étudié le profil de Christophe Galtier ! Le tout frais champion de France a fait connaître son intention de quitter le LOSC.

Il bénéficie de nombreux contacts, en France avec l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice, mais aussi à l'étranger, puisque Southampton, en cas de rachat par Gérard Lopez, penserait à lui. Mais un club de la stature des Merengue ne devait pas apparaître, même dans ses rêves les plus fous. D'ailleurs, c'est la première fois que le nom de Galtier apparaît dans la liste des successeurs potentiels à Zidane. Antonio Conte et Mauricio Pochettino étaient les favoris. Mais à l'instar de celle de Lille pour le titre de champion de France en début de saison, la cote de Galtier est peut-être faible mais elle a le mérite d'exister !