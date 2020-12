LOSC : salaires, Mercato... Létang a envoyé des messages rassurants en interne

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Depuis une dizaine de jours, tout a changé ou presque du côté du LOSC. Exit le tandem Gérard Lopez – Luis Campos et le projet trading qui a installé les Dogues en haut de tableau de la Ligue 1. La dette colossale compilée par le club a entraîné un changement d'actionnariat propulsant Olivier Létang sur le banc.

Ces changements à la tête du club, mais aussi la révélation des grosses difficultés financières du LOSC, ont eu de quoi inquiéter. Néanmoins, selon l'Equipe, les salariés du club sont aujourd'hui rassurés. L'apport de 50 millions d'euros dans les capitaux permet au club de respirer, que ce soit pour les salaires ou la gestion de la fin de saison sportive.

Un Mercato sans danger en janvier ?

« Alors que certains clubs ne sont pas certains de pouvoir assumer les salaires dès mars, les Lillois ont de l'argent pour six mois. C'est réconfortant et cela devrait éviter le départ de joueurs en janvier », écrit le quotidien. Christophe Galtier appréciera également de voir la menace des départs repoussée pour six mois...