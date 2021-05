LOSC, Stade de Reims - Mercato : Maignan - Rajkovic, destins croisés ?

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Quel est le point commun le plus visible entre Mike Maignan et Predraj Rajkovic ? Au-delà du fait qu’ils évoluent tous les deux en L1 et qu’ils font partie des gardiens les plus solides du championnat, ils ont le même âge (25 ans).

Et c’est sans doute leur potentiel de progression liée à celui-ci qui plairait tant à l’AC Milan. Alors que le club lombard patine pour prolonger Gianluigi Donnaruma, la presse italienne a déjà fait savoir que le portier du LOSC serait en pole pour garder les buts la saison prochaine.

Rajkovic en route pour l'AC Milan ?

Rien n’est toutefois signé entre les différentes parties et cela risque de se compliquer puisque le gardien du Stade de Reims serait entré dans la course ! Selon le compte Twitter VDT Reims, qui sui le club marnais au quotidien, l’international serbe « serait en route pour l’AC Milan. » Lancé sur la rumeur Maignan, la réponse a fusé : « Je ne connais pas les proches de Maignan. »