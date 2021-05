LOSC, Stade Rennais - Mercato : Boulaya (FC Metz) préfèrerait l'étranger

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Révélation de la saison de Ligue 1, le meneur de jeu Farid Boulaya (28 ans) a pris la décision de ne pas prolonger avec le FC Metz un contrat arrivant à expiration en juin 2022. Ce qui fait que les Lorrains doivent le vendre cet été pour espérer récupérer une indemnité. Le joueur est courtisé par de nombreux clubs, le LOSC et le Stade Rennais en France, notamment, mais, dans l'interview qu'il a accordé à L'Equipe ce dimanche, on devine qu'il préfèrerait retenter sa chance à l'étranger.

« Ce sont deux clubs qui me parlent, bien sûr. Ils jouent la C1 (Lille), la Coupe d’Europe (Ligue Europa Conférence pour Rennes). Je veux sentir un projet de club où je progresse. Pourquoi ne pas vivre autre chose aussi ? Mon style de jeu correspond à l’Espagne. Ce serait bien de ne pas rester sur ce qui s’est passé à Gérone (1 match entre août 2017 et janvier 2018). L’Angleterre, j’en ai parlé avec Riyad (Mahrez, Manchester City). Il m’a dit que des joueurs avec nos physiques pouvaient s’imposer. Je me sens prêt à relever le défi. »