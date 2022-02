LOSC : un club de Premier League fonce sur une pépite lilloise

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Lille va sans aucun doute perdre quelques joueurs lors du prochain mercato estival. Les champions de France en titre ne connaissent pas le même succès que la saison dernière, mais les joueurs lillois parviennent quand même à se démarquer. Un attaquant lillois en particulier.

En effet, selon Calciomercato, Newcastle a entamé les négociations avec le LOSC pour un transfert de l’attaquant canadien Jonathan David cet été. L’agent du joueur avait déjà fait part du souhait de son joueur de quitter le club lillois à la fin de la saison. Les dirigeants lillois réclament 60 millions d’euros pour laisser partir le canadien.

Dortmund et Arsenal sont également très intéressés par le profil du buteur lillois. Sa valeur est estimée par Transfertmarkt à 50 millions d’euros.

