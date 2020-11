LOSC - Mercato : Marcus Rashford s'enflamme pour une pépite dénichée par Luis Campos !

Chaque saison, Luis Campos, bras droit du président du LOSC Gérard Lopez, s'évertue à dénicher des jeunes joueurs à fort potentiel pour renforcer les Dogues. Durant le mercato, le recruteur portugais a déniché des pépites pour satisfaire Christophe Galtier. Impliqués dans une stratégie globale, les Nordistes ont également mis la main sur des clubs partenaires (Excel Mouscron et Boavista) pour donner du temps de jeu à de jeunes éléments.

Au Portugal, Angel Gomes, meneur de jeu, est en train de faire son trou. Recruté libre par le LOSC, l'Anglais, formé à Manchester United, s'épanouit en Liga NOS. Prêté, il pourrait retourner du côté de Pierre-Mauroy au terme de la saison.

Un scénario qui n'étonnerait pas Marcus Rashford, ex-équipier, qui est sous le charme de la pépite anglaise : "Je sens qu’il se débrouille très bien à Boavista. Nous parlons régulièrement au téléphone et je l’ai félicité à plusieurs reprises. C’est bon signe. Il a marqué cet incroyable but au milieu de terrain qui est devenu viral. Vraiment un grand but ! Mais avec son talent, rien ne me surprend. S’entraînant avec lui depuis que je suis très jeune, il est facile de voir son succès et de deviner son brillant avenir. Il a tout pour atteindre le sommet. Il joue en tant que milieu de terrain offensif mais, personnellement, je le vois comme quelqu’un toujours à l’aise quand il a le ballon. Il peut donc jouer dans d’autres positions avec le même rendement."

Dans la suite de son propos, Rashford a souhaité que son avenir se croise de nouveau avec celui celui d'Angel Gomes : "C’est facile de jouer avec lui. C’était quelque chose de très naturel car il est toujours à la recherche d’une passe rapide, celle qui surprend les défenseurs et crée d’immenses opportunités de marquer. C’est un excellent joueur d’équipe et l’une des choses que j’espère le plus est de jouer à nouveau avec lui. C’est un souhait dont j’espère qu’il se réalisera !" Le LOSC s'en frotte déjà les mains.