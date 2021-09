OGC Nice - Mercato : Galtier a relancé un cadre du LOSC, son départ de Lille est déjà écrit !

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Le LOSC va devoir confirmer face au RB Salzbourg les promesses entrevues contre Wolfsburg (0-0) en Ligue des champions. En attendant ce périlleux déplacement en Autriche (21h), les champions de France devraient encore s’appuyer sur un certain Jonathan David pour faire la différence. C’est bien simple : Lille a gagné tous ses matches (14) au cours desquels l’attaquant canadien a marqué.

Samedi, à Strasbourg (2-1), le joueur de 21 ans est même devenu le joueur né en 2000 le plus prolifique en L1 avec quinze réalisations sur l'année civile ! Christophe Galtier a joué un rôle capital à son arrivée au LOSC à l’été 2020 contre la somme mirobolante de 30 M€ (hors bonus). « Il n’est pas arrivé en grande forme, se souvient l’actuel coach de l’OGC Nice dans L’Équipe. Il lui a fallu un gros investissement. Quand on me l’avait présenté, je le trouvais extraordinaire. Il jouait derrière deux attaquants, à la pointe d’un losange au milieu. Je l’ai utilisé en pointe comme deuxième attaquant. Il a fallu qu’il apprenne les contacts, qu’il muscle son jeu dans les duels, ce qu’il faisait moins à La Gantoise. »

David intéresse déjà la galaxie Red Bull

Galtier en dit encore plus sur sa stratégie de relance de David. « J’ai rarement utilisé le levier du prix de son transfert avec un joueur. Mais à un moment, on s’est posé et on a discuté, poursuit-il. C’est un garçon bien éduqué, sensé, respectueux. Mais on a le sentiment que la pression glisse sur lui. Il a fallu élever la voix, deux, trois fois. Il a beaucoup écouté. N’a pas réagi. Il était mis devant ses responsabilités. Je lui ai dit qu’il devait rendre une partie de l’investissement fait par le club. Ce qu’il a fini par admettre. J’étais allé le chercher à l’affectif, sur l’image qu’il renvoyait. Il devait assumer. »

Depuis, l’international canadien a bien encaissé et est même entré dans le viseur de Matthias Jaissle ! « Bien sûr que je le connais. C’est un attaquant incroyable. S’il continue comme ça, il ne va pas rester longtemps à Lille », a-t-il glissé le coach de Salzbourg. Quand on connaît la puissance de la galaxie Red Bull, cette phrase n’est peut-être pas anodine.