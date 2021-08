OGC Nice - Mercato : le rêve de Galtier se trouve au LOSC, son plan B se verrait bien à l'OM

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Alors que l'OGC Nice a déjà recruté Jean-Clair Todibo, Calvin Stengs, Melvin Bard, Justin Kluivert, Mario Lemina et Pablo Rosario lors du mercato estival, l'entraîneur des Aiglons, Christophe Galtier, attendrait encore des recrues et pousserait pour que des joueurs d'expérience rejoignent la Côte d'Azur.

Et selon les informations du média italien TuttoMercatoWeb, "Galette" rêverait de recruter son ancien attaquant au LOSC, Burak Yilmaz, qui fut le grand artisan du titre de champion de France 2020-2021 des Dogues avec 16 buts inscrits en 28 matchs de Ligue 1 disputés. Les négociations seraient en cours entre Nice et Lille pour le transfert de l'international turc.

En cas d'échec dans le dossier Yilmaz, le Gym foncerait sur l'attaquant de Montpellier, Andy Delort, selon les indiscrétions de l'insider Mohamed Toubacher-Ter. Mais le club azuréen doit faire face à la concurrence du Rubin Kazan. De son côté, l'international algérien se verrait bien rejoindre l'Olympique de Marseille, à en croire le journal L'Equipe.

