OM - Mercato : le LOSC et les Girondins s’arrachent un ancien Marseillais

Malgré un temps de jeu limité, Bouna Sarr, qui dispute actuellement la Coupe d'Afrique des Nations 2022 avec le Sénégal, ne compte pas quitter le Bayern Munich lors du mercato hivernal.

Cela n'empêche pas plusieurs clubs de venir aux nouvelles pour tenter de recruter l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Selon les informations de Foot Mercato, le LOSC et les Girondins de Bordeaux feraient parties des prétendants et auraient approchés l'entourage du joueur de 29 ans. En Italie, c'est l'AS Roma et le Genoa qui tâteraient également le terrain pour Bouna Sarr.

Info : Bordeaux, le LOSC, le Genoa et l'AS Roma ont pris des renseignements sur Bouna Sarr pour le mercato hivernal. Pour le moment, le latéral droit du Bayern Munich est concentré sur la #CAN2021 https://t.co/Cemx3Izy95 — Sébastien Denis (@sebnonda) January 17, 2022