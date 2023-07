RC Lens, LOSC - Mercato : un des deux clubs a une longueur d’avance pour Gift Orban

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le dossier n'avance guère. Et voilà donc plusieurs semaines que Gift Orban, annoncé proche du RC Lens, demeure dans son club belge de La Gantoise. L'attaquant nigérian, qui a repris le chemin de l'entraînement avec son club, est également annoncé dans le viseur du LOSC pour la saison prochaine.

Le LOSC est passé devant

Et si l'on se fie aux informations de Sacha Tavolieri, fin connaisseur de la Jupiler League, c'est le club lillois qui serait en avance sur ce dossier. Reste à savoir si les fonds récupérés par le RC Lens pour la ou les ventes de Fofana et Openda ne permettront pas aux Sang et Or de soumettre une offre plus intéressante à La Gantoise.

A suivre.

🗣 • @sachatavolieri sur Gift Orban :



"Le RC Lens et le LOSC sont en concurrence sur Orban. Mais je pense que Lille a une longueur d'avance."



(ℹ : via le site @CultureSangEtOr) pic.twitter.com/FFJw9ncggX — L'Actu Des Dogues 🔴 (@actudesdogues) July 3, 2023

