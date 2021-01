LOSC - Mercato : un géant anglais lorgnerait sur un protégé de Christophe Galtier

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Olivier Létang, tout juste arrivé à la président du LOSC, avait tenu à rassurer les supporters des Dogues avant le mercato hivernal : "On est aujourd'hui pas du tout dans une situation avec la volonté ou le besoin de vendre un joueur." Pourtant, une prochaine attaque de Manchester United pour Boubakary Soumaré pourrait faire vaciller ses promesses : "MU travaille sur la signature de Soumaré. Ils sont les favoris pour le signer." Journaliste pour Milan Reports, Vito Angelè est très bien renseigné sur l'AC Milan. Le club lombard a longtemps été en avance sur le dossier de l'ex-Titi du PSG. Mais désormais, les pensionnaires d'Old Trafford seraient en avance.

Transfer news 📑



Manchester United are working on signing Lille midfielder Boubakary Soumare and are the favourites to sign him right now. #MUFC [@VitoAngele, @ItaFootPod, via @TopScoutFutball]