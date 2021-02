LOSC – Mercato : une ex-piste des Dogues ouvre la porte à la Ligue 1

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Champion d’Angleterre, vainqueur de la CAN… Wilfried Bony possède un CV à faire pâlir beaucoup d’attaquants de Ligue 1. Dans un entretien accordé à Footmercato, l’Ivoirien a avoué qu’une arrivée en France pourrait fortement l’intéresser : « Bien sûr, le championnat français m'intéresserait. La France, c'est un très bon championnat, pourquoi pas. J’ai tellement d’amis là-bas, pourquoi pas. Ça me ferait plaisir d’avoir la Ligue 1 sur mon CV. Tous mes amis sont passés par là. S’il y a un bon projet, bien sûr que je viendrais. Tu joues contre de grandes équipes, des joueurs de grande qualité. »

À l’été 2017, Bony, qui est libre de tout contrat, avait été tout proche de rallier les Dogues sous les conseils de… Luis Campos : « J’avais parlé avec (Luis) Campos, ça devait se faire, mais c’était le dernier jour du mercato et j’étais déjà en route pur Swansea. S’il y avait eu un jour de mercato de plus, ça se serait fait. Ils me voulaient vraiment, c’était vraiment professionnel. Vous voyez ce que Lille fait aujourd’hui en Ligue 1. Mais tout était déjà calé ici. Tout se faisait plus facilement. »

Mais, finalement, l’ex-buteur de Manchester City avait donné sa parole à un autre club : « Lille avait proposé deux fois plus. Mais c’était le dernier jour et je n’ai pas voulu prendre de risques. J’ai privilégié la sécurité pour une question de timing. C’était un peu compliqué. Mais je n’étais pas mal à Swansea. »