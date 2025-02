ASSE : la grosse mise au point d’Eirik Horneland sur le Mercato des Verts

C’est un Eirik Horneland très compréhensif qui s’est présenté face aux médias ce jeudi afin d’évoquer le Mercato d’hiver mitigé de l’ASSE.

S’il avait promis un gros Mercato d’hiver pour corriger les manques de l’effectif, Kilmer Sports Ventures s’est contenté de deux arrivées à l’ASSE cet hiver : Irvin Cardona (prêté par Augsbourg) et Maxime Bernauer (qui arrive aussi en prêt du Dinamo Zagreb). Un Mercato light qui ne pousse cependant pas le nouveau coach Eirik Horneland à se plaindre.

Présent en conférence de presse ce jeudi, le Norvégien – qui a bien conscience de la complexité de la fenêtre hivernale – fait contre mauvaise fortune bon cœur : « Il faut faire confiance aux joueurs qui sont déjà là, ils font de bonnes choses, ils sont en progrès. Il y a eu deux arrivées et on va continuer à travailler avec cette équipe. Je sais que Loïc (Perrin) et la direction ont travaillé sur des joueurs pour les faire venir, certains deals ne se sont pas faits mais je suis très content de l’équipe que j’ai à ma disposition ».

Pas de latéral droit ? ce n’est pas grave pour Horneland !

S’il manque sans doute un latéral droit au Mercato des Verts, suite aux échecs des venues des latéraux serbes Mimovic et Nedeljkovic, Horneland reste aussi très zen : « Je pense qu’on a pas mal de joueurs au sein du groupe en défense. On a notamment Cornud, Maçon, Abdelhamid, Briançon qui n’ont pas joué d’entrée contre Lille. On a des alternatives. On va arriver à composer une défense à quatre qui sera solide ».

Par ailleurs, l’ancien coach de Brann Bergen a reconnu avoir été consulté pour les profils scoutés par KSV et avoir pu donner son avis : « Ce n’est pas moi qui ai joué le rôle le plus important. J’ai simplement visionné beaucoup de vidéos que la direction m’a proposé et je leur ai fait mes retours ».

