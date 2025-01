ASSE Mercato : Arnaud Nordin en discussions avancées avec un club

A l’instar de Jonathan Bamba (parti en MLS), Arnaud Nordin (MHSC) est cité du côté de l’ASSE…Mais il va prendre une toute autre destination.

Évoqué du côté de l’ASSE pour un retour, Arnaud Nordin (26 ans) devrait quitter Montpellier au plus tard d’ici au 30 juin… Mais il est tout à fait possible que l’ailier ne plie bagage d’ici à la fin du mois.

Alors que du côté des supporters des Verts (qui n’ont pas oublié son départ libre) et de Kilmer Sports, on est plutôt réticent à rappeler l’ailier formé à L’Etrat (17 apparitions, 4 buts cette saison avec le MHSC), la Bundesliga serait en revanche très chaude à l’idée de relancer la carrière de l’ex international Espoirs.

Selon Sky Germany et le journaliste Florian Plettenberg, le Borussia Mönchengladbach serait « en discussions avancées » avec Nordin qui pourrait signer en Rhénanie-du-Nord-Westphalie avant le « deadline day ». Au bord du gouffre en Ligue 1, Montpellier tente d’exfiltrer ses gros salaires cet hiver et Arnaud Nordin en fait aujourd’hui partie. Affaire à suivre.

