ASSE Mercato : Ayman Aiki a choisi son club pour un prêt

Le jeune ailier droit de l’ASSE, Ayman Aiki, devrait être prêté jusqu’à la fin de la saison au club belge du Beerschot VA.

Cet hiver, l’AS Saint-Étienne a ouvert la porte à un départ en prêt de son jeune ailier droit Ayman Aiki. Parmi les clubs intéressés pour récupérer le numéro 39 des Verts en prêt, on retrouverait Valenciennes, Villefranche Beaujolais, pensionnaire de National 1, et un club belge dont l’identité n’a pas filtré tandis que Toulouse, Getafe et des clubs allemands seraient, eux, intéressés pour recruter Ayman Aiki sous la forme d’un transfert sec.

Direction la Belgique pour Aiki !

Et c’est finalement en Belgique qu’Ayman Aiki devrait évoluer lors de la seconde partie de saison. En effet, selon nos confrères de Foot Mercato, il devrait être prêté du côté du Beerschot VA, qui était donc donc le club belge intéressé par le jeune Stéphanois. Avec l’actuel lanterne rouge de la Jupiler Pro League, Ayman Aiki va pouvoir avoir plus de temps de jeu et emmagasiner de l’expérience pour ensuite revenir plus fort l’été prochain à l’ASSE.

