ASSE Mercato : une recrue se confirme, l’espoir demeure pour Cardona

Toujours en plein statu-quo, le Mercato de l’ASSE pourrait assez vite se décanter selon Le Progrès.

Alors que la première recrue du mercato hivernal de Kilmer Sports Ventures se fait toujours attendre à l’AS Saint-Etienne, celle-ci serait pourtant déjà connue. Confirmant en effet les informations de la presse locale en Serbie, le quotidien régional, Le Progrès, assure que l’arrivée du latéral droit Ognjen Mimovic (20 ans) aura bien lieu pour 5,5 M€ (+ 2,5 M€ de bonus) à l’issue de la phase de groupe de Ligue des Champions de l’Etoile Rouge de Belgrade, déjà éliminé. Avant que le dossier Mimovic soit complètement réglé, il faudra donc attendre le 29 janvier prochain et le match face aux Suisses des Young Boys de Berne.

Cardona et Lebreton, les Verts y croient !

Les dirigeants des Verts sont également, et comme vous le savez, sur d’autres joueurs, susceptibles de renforcer l’effectif d’Erik Horneland, l’entraîneur norvégien, lors de ce mercato hivernal. Alors que les négociations bloquent toujours entre l’AS Saint-Etienne et le club allemand d’Augsbourg sur le montant du transfert d’Irvin Cardona (27 ans), ancien joueur de Saint-Etienne toujours prêté à l’Espanyol de Barcelone, les dirigeants ligériens resteraient encore « optimistes quant à l’issue du dossier » selon le quotidien régional. Qui assure également que Noé Lebreton (SM Caen, 20 ans) est très chaud à l’idée de porter le maillot vert et pousse en ce sens face à un club normand pour l’heure inflexible. Comme on vous le disait sur notre site, Butfootballclub, l’ASSE pourrait acheter le milieu de terrain défensif de Caen et le prêter dans la foulée au club de Ligue 2 pour le reste de la saison. Le dossier reste donc d’actualité.

Lent à se décanter, le mercato hivernal de l’ASSE pourrait donc connaître une dernière semaine très animée et un peu folle. Avec deux ou trois signatures. En attendant, le club du Forez, actuel barragiste en Ligue 1, se déplace ce soir sur le terrain de l’AJ Auxerre. Et pas pour un simple match de foot. Car quelques jours, seulement; après le match nul concédé face au FC Nantes (1-1) au Stade Geoffroy-Guichard, les Verts d’Erik Horneland se doivent face à Auxerre, un club qui ne lui réussit guère à l’Abbé-Deschamps, de prendre un ou trois points. Pour ne pas être décrochés au classement de la Ligue 1 et espérer se maintenir dans l’élite.

