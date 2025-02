FC Barcelone Mercato : un petit chèque va tomber de Série A l’été prochain

Estanis Pedrola prêté puis transféré de la Sampdoria à Bologne en fin de saison, le FC Barcelone a déjà réglé une première entrée d’argent en juin.

Grâce à ses deals passés en 2023 et 2024, le FC Barcelone devrait prochainement se mettre un peu de beurre dans les épinards. Comme révélé plus tôt, grâce aux 40% négociés sur la plus-value, le Barça va récupérer beaucoup d’argent sur la vente future du milieu Nico Gonzalez (FC Porto, 23 ans) sur qui Manchester City pourrait prochainement miser gros (60 M€ ?).

Mais ce n’est pas le seul dossier sur lequel le Barça a négocié un joli intéressement. L’été dernier, lorsqu’il a concédé à lâcher définitivement son jeune ailier Estanis Pedrola (21 ans) à la Sampdoria (Série B italienne) pour 3 M€, le club a gardé 50% de la revente de l’ancienne pépite de la Masia. De l’argent que les Blaugranas vont toucher en fin de saison.

En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, qui ne précise pas le montant, Pedrola va être prêté avec option d’achat obligatoire à Bologne jusqu’à la fin de saison. Le natif de Cambrils est attendu demain en Émilie-Romagne pour finaliser son départ.

🔵🔴 Estanis Pedrola joins Bologna on a loan deal with obligation to buy from Sampdoria.



Story confirmed, medical on Monday. pic.twitter.com/CS9UFnFfxG