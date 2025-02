FC Nantes : le dernier dossier chaud du Mercato réglé depuis Londres ?

L’identité de l’attaquant mystère ciblé par le FC Nantes n’est pas connue mais il pourrait venir d’Angleterre.

Le Mercato d’hiver du FC Nantes n’est pas encore fini et on ne sait pour l’heure pas quelle sera l’identité du « panic-buy » habituel des Canaris pour l’attaquant réclamé par Antoine Kombouaré.

Bien sûr il existe quelques pistes toujours ouvertes comme celle de Meschack Elia (Young Boys Berne) ou encore Kwadwo Opoku (Impact Montréal) mais rien ne semble en mesure de se conclure à 24 heures de la deadline du 3 février.

Les Kita sont à Londres pour affaires

Seule certitude aujourd’hui, grâce à l’excellent compte X « Ligue 1 On Air » : on sait où se situera l’épicentre du dossier que doivent régler Waldemar Kita et son fils Franck (directeur général). Les dirigeants nantais sont en effet repartis pour Londres (et non pour Paris le siège habituel des Kita) ce dimanche à 20h25. Vers la venue d’un buteur de Premier League ou de Championship ?

✈️ Comme à l’accoutumée, L’Etat Major Nantais est arrivé sur le lieu du match quelques heures avant la rencontre (13h50)



🛫 L’avion redécollera en direction de Londres juste après le match, à 20h25.#SDRFCN pic.twitter.com/KTh10DZdAQ — LIGUE 1 | ON AIR ✈️ (@JetsLigue1) February 2, 2025

