FC Nantes Mercato : après Ganago, un second départ hivernal se prépare

Un an et demi après son arrivée au FC Nantes, Jean-Kévin Duverne pourrait plier bagages cet hiver.

Après s’être séparé d’Ignatius Ganago, qui a rejoint le New England Revolution sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le FC Nantes pourrait bien vendre un autre de ses joueurs d’ici le 2 février prochain. Il s’agit de Jean-Kévin Duverne.

Duverne vers la Belgique ?

À en croire les informations du journaliste de Ouest-France, David Phelippeau, le latéral gauche nantais serait pisté par le club belge de Courtrai. Les négociations entre le joueur, le FC Nantes et l’actuel 15e et avant-dernier de la Jupiler Pro League auraient débutés et un prêt serait à l’étude. Arrivé librement à l’été 2023 à Nantes en provenance du Stade Brestois, Jean-Kévin Duverne est cantonné à un rôle de remplaçant depuis le début de la saison et pourrait donc se relancer et retrouver du temps de jeu en Belgique.

MERCATO. Comme annoncé par @lequipe Francis Coquelin à l'essai à partir de demain (et toute la semaine normalement). Comme l'indique la presse flamande, JK Duverne négocie lui avec le club belge de Courtrai. Un prêt est à l'étude. #FCNantes — David Phelippeau (@dphelippeau) January 27, 2025

