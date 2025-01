FC Nantes Mercato : ça se précise pour le remplaçant de Ganago, l’ASSE hors du coup !

Selon un podcast canadien, le transfert de Kwadwo Opoku (Impact Montréal) au FC Nantes serait en très bonne voie sur ce Mercato.

Ce n’est pas un secret : depuis le départ d’Ignatius Ganago en MLS du côté des New England Revolution, le FC Nantes cherche un offensif supplémentaire. Comme révélé hier par L’Equipe, la piste menant à Kwadwo « Mahala » Opoku (Impact Montréal, 23 ans) a été ouverte.

Cité du côté des Canaris mais également de l’ASSE pour un transfert compris entre 2 et 3 M€, l’ailier ghanéen serait beaucoup plus proche des Jaune et Vert que du Forez selon le podcast nord-américain KAN FC, qui avait dévoilé cette piste sur Twitter peu avant l’article de L’Equipe hier en assurant que c’était même très chaud avec Nantes. Beaucoup plus chaud en tout cas qu’avec Saint-Etienne, qui ne devrait plus recruter dans le secteur avec l’arrivée de Cardona.

L’Impact ne bloquera pas Opoku (au contraire…)

Auteur de 16 buts et 11 passes décisives en 93 matchs de MLS sous les couleurs de l’Impact mais également du Los Angeles FC, Kwadwo Opoku est poussé vers la sortie par son club québécois, qui envisage de financer son Mercato avec sa vente selon le journaliste spécialisé dans la MLS Jorge Nilton. Rappelons que le natif d’Accra – qui évolue aux USA depuis octobre 2020 – est encore sous contrat avec l’Impact jusqu’en décembre 2026 (avec une année en option en plus).

