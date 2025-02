FC Nantes Mercato – INFO BUT! : Mostafa Mohamed recale un club et sait ce qu’il veut pour son avenir

À chaque mercato, Mostafa Mohamed est annoncé sur le départ au FC Nantes. Et c’est une nouvelle fois le cas cet hiver. L’attaquant égyptien ne manque pas de prétendants puisque, comme nous vous l’avions révélé ce vendredi, Leganes, Monza et les Blackburn Rovers sont intéressés et ont fait une offre à l’ancien joueur de Galatasaray alors que le RC Lens et le Panathinaïkos étaient sur le dossier plus tôt au cours du mercato hivernal.

Mostafa Mohamed veut rester en Europe

Toujours selon nos informations, Zamalek, le club formateur de Mostafa Mohamed, est aussi intéressé par l’attaquant des Canaris et a tenté de le récupérer cet hiver. Le club égyptien a approché Mostafa Mohamed pour un prêt jusqu’à la fin de la saison. Mais le joueur n’a pas donné suite aux approches de son ancien club et veut rester en Europe.

Pour rappel, le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, a, lui, assuré ce samedi au média égyptien, Kora Plus, que Mostafa Mohamed allait rester sur les bords de l’Erdre jusqu’à la fin de saison. « Mostafa Mohamed va rester à Nantes. Nous avons besoin de lui, le club a besoin de lui et le coach l’aime, donc il restera naturellement à Nantes. »

Avec Alexandre Corboz.

