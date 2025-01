FC Nantes Mercato : le bon plan Mounié se confirme pour les Canaris

Parti l’été dernier en Allemagne, Steve Mounié (Augsbourg, 30 ans) a visiblement fait un choix qu’il regrette. Un vrai bon plan pour cet hiver pour le FC Nantes ?

Sur le départ d’Augsbourg cet hiver et cité du côté du FC Nantes ou encore du SCO Angers, Steve Mounié (30 ans) pourrait voir ses perspectives s’assombrir encore un peu plus en Allemagne.

Déjà peu utilisé (236 minutes jouées, 0 but) dans sa concurrence à trois avec Phillip Tietz et Samuel Essende, le Béninois devrait voir un sérieux concurrent débarquer dans les prochains jours. En effet, comme le rapporte Florian Plettenberg et Sky Germany, Augsbourg tente actuellement de rapatrier son ancien chouchou Mergim Berisha (26 ans), parti en 2023 à Hoffenheim pour 14 M€. S’il n’y a pas encore d’accord, le come-back de l’Allemand est en bonne voie.

Sous contrat jusqu’en juin 2027 et valorisé à 3 M€, Steve Mounié est arrivé libre cet été en provenance du Stade Brestois qu’il avait contribué à qualifier pour la Ligue des Champions. Nul doute que, pour Nantes, il s’agirait d’un renfort offensif de poids.

🚨👀 FC Augsburg are continuing to work on a transfer for Mergim #Berisha, as exclusively revealed yesterday.



There is still no verbal agreement with the 26-y/o striker, but talks are ongoing.@SkySport_Ben | @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/alOAjrIVIg