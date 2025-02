OL Mercato : la rumeur d’un départ de Cherki refait surface

Si le départ de Saïd Benrahma était annoncé comme le dernier par John Textor hier en conférence de presse, cela n’empêche pas les rumeurs autour de l’OL et de Rayan Cherki de continuer à circuler.

Comme attendu, le mercato de l’OL a été très animé, surtout au niveau des multiples départs qui ont eu lieu. Si John Textor a depuis fermé le robinet en conférence de presse hier, le dossier Cherki semble reparti de plus belle. Courtisé depuis de nombreux mois, le milieu offensif lyonnais est à nouveau évoqué à Dortmund par Fabrizio Romano, qui assure même que Cherki aurait donné son feu vert à un départ.

Déjà intéressé par le passé, l’actuel 11ème de Bundesliga aurait avancé dans les discussions avec l’entourage du joueur, s’appuyant sur la promesse de l’OL de le laisser partir contre un « montant raisonnable », fixé selon le spécialiste des transferts à 22,5 M€.

Sauf que nous sommes en mesure de vous confirmer que ce présumé « bon de sortie » n’existe plus à ce stade du Mercato et que Lyon n’a pas l’intention de le vendre avant cet été. D’ailleurs, même si on le dit ouvert à un départ, Rayan Cherki n’est pas dans l’optique de forcer la main à son club formateur. Tout porte à croire que le dossier ne se finalisera pas.

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.

🚨🟡⚫️ Borussia Dortmund are now progressing in talks for Rayan Cherki as final days top target.



Understand there’s initial green light from Cherki to BVB project, but still working on details of the contract.



👀🇫🇷 Verbal agreement to leave this window around €22.5m. pic.twitter.com/iq8oCnBsAw