OL Mercato : un attaquant va quitter Lyon pour l’Arabie saoudite !

Le grand ménage hivernal se poursuit à l’Olympique Lyonnais. Le club d’Al Riyadh va recruter un attaquant des Gones…

S’il est possible que l’Arabie saoudite récupère Alexandre Lacazette à l’issue de son contrat à l’OL en juin prochain, ce n’est pas encore du « Général » dont il est question aujourd’hui… Mais d’un autre attaquant de l’effectif : Sékou Lega (22 ans).

Selon l’excellent Fabrizio Romano, le meilleur buteur de la réserve des Gones va être libéré de son contrat pour rejoindre le club d’Al-Riyadh (Arabie saoudite), l’OL ayant ouvert la porte à un prêt gratuit avec option d’achat en gardant 25% de la plus-value sur un éventuel transfert.

N’entrant plus dans les plans du club depuis son prêt raté du côté de Bastia, Sekou Lega enquillait les buts (10 réalisations) cette saison avec l’équipe de National 3. Une chance de relancer sa carrière professionnelle va lui être donnée. A lui de la saisir.

🚨 Excl: Al Riyadh FC closing in on deal to sign Sekou Lega from Olympique Lyon on free loan transfer with option to buy.



OL would also have 25% sell-on clause included in the deal. pic.twitter.com/SmWpvcDUMA