OM Mercato : ça se confirme pour la piste d’un ex chouchou de De Zerbi !

L’OM serait bel et bien en discussions pour se faire prêter Evan Ferguson (Brighton, 20 ans). Un joueur qui a fait son trou en Angleterre à l’époque où Roberto De Zerbi le dirigeait…

Elye Wahi parti à l’Eintracht Francfort, l’OM s’est mis en quête d’un remplaçant à l’ancien Lensois sur le front de l’attaque. Remplaçant qui pourrait bel et bien être un ancien protégé de Roberto De Zerbi à Brighton.

En effet, comme évoqué depuis plusieurs jours, Evan Ferguson (20 ans) est dans le viseur de l’OM. Une cible d’ailleurs confirmée par Fabrizio Romano, qui assure que l’international irlandais – sous utilisé cette saison en Premier League (14 apparitions TCC mais seulement 373 minutes jouées et 1 but) – va quitter le club du Sud de l’Angleterre en prêt dans les prochains jours.

Le spécialiste italien des transferts ne cite pas nominativement l’OM mais on devine que le club olympien se cache derrière l’appellation « Ligue 1 ». Surtout que le journaliste de Football Club de Marseille Adam Manseur confirme cette piste, assurant même que Ferguson serait très chaud à l’idée de retrouver Roberto De Zerbi. Sur ce dossier, Marseille doit également faire avec la concurrence de clubs de Premier League (West Ham) mais également de Bundesliga.

Evan Ferguson coche toutes les cases pour convenir à l’OM sur un projet à court terme. Le natif de Bettystown connait bien la méthode De Zerbi pour avoir évolué sous ses ordres deux ans, il peut accepter un rôle de doublure de Neal Maupay et surtout il ne coûtera pas cher à Marseille cet hiver.

🚨🔵⚪️ Evan Ferguson, expected to leave Brighton on loan in the next days with genuine interest from several clubs.



PL, Ligue1 and Bundesliga clubs have made contact with decision to follow soon. pic.twitter.com/rha3SLly91