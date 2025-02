OM Mercato : coup de froid sur l’ultime priorité défensive des Marseillais !

Désireux de faire venir le défenseur argentin Aaron Anselmino (Chelsea, 19 ans), l’OM pourrait se faire voler le deal par l’Atalanta Bergame.

En quête d’un défenseur central pour remplacer Lilian Brassier, l’OM a activé de nombreuses pistes ces dernières heures. Si le dossier Kévin Danso (RC Lens) semble aujourd’hui refermé, d’autres options ont récemment été ouvertes (Djiku, A.Koné de Reims, Matvienko) mais la priorité de Mehdi Benatia et de Pablo Longoria serait bien de boucler le prêt du jeune argentin de Chelsea Aaron Anselmino (19 ans).

Confirmant que les négociations sont toujours en cours pour l’international U20 albiceleste, recruté pour 16,5 M€ à Boca Juniors où il était resté en prêt jusqu’au 3 janvier dernier, le spécialiste Mercato italien Fabrizio Romano assure cependant que la bataille sera rude pour le natif de Bernardo Larroudé.

En effet, l’Atalanta Bergame serait récemment rentré dans la danse pour tenter de détourner Anselmino de Marseille. Pour l’heure, le club phocéen garde une longueur d’avance sur le dossier … Mais cela pourrait rapidement tourner.

🚨🇦🇷 EXCL: Olympique Marseille working to get Aaron Anselmino deal done… and Atalanta have now also emerged as contenders in the race.



Atalanta are looking for new CB and asked for Anselmino, OM are already in advanced talks to sign him on loan from Chelsea. pic.twitter.com/rFyVWYQxxy