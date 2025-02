OM Mercato : après Gouiri, De Zerbi veut encore deux recrues et vise l’un de ses chouchous

Le nom de Mykola Matvienko (Shakthar Donetsk, 28 ans) circule à l’OM et Roberto De Zerbi l’adore pour l’avoir eu en capitaine en Ukraine.

Après avoir enregistré ce vendredi l’arrivée d’Amine Gouiri, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, voudrait encore obtenir un défenseur polyvalent et un milieu de terrain, annonce L’Équipe dans son édition du jour. Pour le renfort en défense centrale, le club phocéen ratisse vraiment très large en regardant notamment parmi les anciens protégés de Roberto De Zerbi.

En plus des noms déjà sortis (Djiku, Danso), l’OM se pencherait sur le cas du capitaine du Shakthar Donetsk, Mykola Matvienko (28 ans) selon le média ukrainien en langue anglaise Zorya Londonsk. Des offres comprises entre 8 et 12 M€ seraient même parties pour tenter de faire venir l’expérimenté défenseur ukrainien (74 capes), sous contrat jusqu’au 31 décembre 2027 avec son club.

Le Shakthar restant inflexible pour l’instant, l’OM va-t-il s’entêter sur le dossier ou se tourner vers d’autres pistes moins onéreuses ? Il ne reste plus que trois jours au club phocéen pour dénicher la perle rare et renforcer le secteur.

Marseille wants Matvienko 🇺🇦👀🇫🇷



TaToTake & Ihor Burbas reporting news about Shakhtar’s 28 y/o captain & CB being wanted by ex manager Roberto De Zerbi (again)



TTT say Shakhtar turned ~€8M bid down



Burbas says there was / is a €12M bid on the table but it’s not been accepted pic.twitter.com/i324D7G7LH