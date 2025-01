OM Mercato : Marseille a une nouvelle priorité en 9, c’est un buteur de Madrid !

En quête d’un numéro 9 pour remplacer Elye Wahi, l’OM aurait activé la piste menant à l’attaquant de l’Atlético Madrid, Alexander Sorloth.

Après le départ d’Elye Wahi, direction l’Eintracht Francfort, l’Olympique de Marseille n’a plus que six jours pour trouver un numéro 9 sur le marché des transferts. Pablo Longoria et Mehdi Benatia multiplient donc les pistes à ce poste pour offrir la perle rare à Roberto De Zerbi. Dernière piste en date, et elle est plutôt séduisante, celle menant à l’avant-centre de l’Atlético Madrid, Alexander Sorloth.

Sorloth pour remplacer Wahi ?

En effet, à en croire les indiscrétions de La Tribune Olympienne, l’OM travaillerait sur le dossier du Norvégien et ferait même de lui sa nouvelle priorité pour le renfort au poste de numéro 9. En partance de l’Atlético Madrid, l’ancien joueur de la Real Sociedad serait disponible en prêt cet hiver. Et ça négocierait déjà sec entre les Phocéens et les Colchoneros pour faire venir Alexander Sorloth à Marseille dans les prochains jours.

Cantonné à un rôle de remplaçant à l’Atlético Madrid depuis le début de la saison avec l’arrivée de Julian Alvarez, Alexander Sorloth a quand même planté 10 buts en 27 matchs disputés toutes compétitions confondues. Estimé à 25 millions d’euros par le site Transfermarkt, l’attaquant de 29 ans avait déjà été dans le viseur de l’OM par le passé.

L'OM travaille sur le dossier Alexander Sorloth.



Le joueur en partance de l'Atletico Madrid est disponible en prêt et le Besiktas est très chaud sur lui.



L'OM active plusieurs pistes pour ce poste de numéro 9 et le dossier Evan Ferguson est aussi toujours en cours.



