OM Mercato : Paul Pogba à Marseille l’été prochain ?

Si Paul Pogba n’a pas trouvé de nouveau club d’ici l’été prochain, l’OM pourrait revenir à la charge pour tenter de le recruter à ce moment-là.

Alors que certains annonçaient que l’OM n’a jamais voulu faire venir Paul Pogba depuis que le Français est libre de tout contrat, le directeur du football marseillais, Mehdi Benatia, a annoncé le contraire dans l’entretien qu’il a accordé au journal L’Équipe.

« C’est particulier. Un joueur, un homme qu’on aime beaucoup avec Pablo Longoria. Qui, dans un groupe, est important, un leader, un vrai mec de football, un passionné. Malheureusement, Paul a eu des blessures depuis quelques années, il a eu sa suspension. On y a réfléchi, on voulait le faire. Le problème : si on fait venir un Paul Pogba qui n’est pas encore “fit”, est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres, avec le côté médiatique autour, pour un joueur qui ne pourra pas participer à cette fin de saison ? Je sais pourquoi l’OM est un projet qui lui parle, pourquoi il aurait sûrement aimé venir. On va suivre l’évolution sur les six mois, et s’il y a quelque chose à faire, on serait ravis d’avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l’année prochaine, si l’occasion se présente. »

L’OM dans le coup pour Pogba l’été prochain ?

De son côté, RMC Sport affirme ce jeudi que l’OM aurait bien été en contact avec Paul Pogba ces dernières semaines. Pour venir à Marseille, l’ancien milieu de terrain de la Juventus aurait même accepté de faire un effort financièrement.

Mais la venue du champion du monde 2018 à l’OM ne se serait pas fait pour une question d’équilibre de vestiaire. Le club phocéen a jugé que Paul Pogba aurait eu toute la lumière sur lui alors qu’il n’est pas encore prêt à jouer. Mais si le joueur de 31 ans n’a pas trouvé de club d’ici l’été prochain, l’OM devrait avoir sa chance pour le recruter.

