OM Mercato : une stratégie surprenante envisagée pour l’après-Wahi ?

Faute de pistes intéressantes à un tarif abordable, l’OM pourrait se décider à ne pas recruter en janvier au Mercato.

Alors que l’OM est tombé d’accord avec l’Eintracht Francfort pour un transfert d’Elye Wahi lui permettant de récupérer sa mise (26 M€ + 3 M€ de bonus et un pourcentage à la revente), Pablo Longoria et Mehdi Benatia vont avoir un peu plus d’une semaine pour remplacer l’ancien buteur du RC Lens.

L’OM prêt à faire zéro renfort en attaque ?

Comme révélé par L’Equipe, le board olympien – échaudé par le « Panic buy » sur Vitinha – ne fera pas n’importe quoi lors de cette fenêtre estivale et il est hors de question de miser en une fois une grosse somme d’argent. Une situation, qui, selon La Provence, pourrait conduire à un statu-quo offensif en attendant le retour de Faris Moumbagna dans le courant du mois d’avril.

Si cette stratégie est choisie, Roberto De Zerbi devra alors croiser les doigts et espérer que Neal Maupay, son avant-centre titulaire, ne se blesse pas. Sinon il faudra compter sur le jeune Robinio Vaz (17 ans), arrivé de Sochaux l’été dernier et récemment rentré en jeu contre Strasbourg. Une option jugée un peu tendre mais qui reste dans l’esprit de l’Italien. Avec une seule compétition à gérer, l’OM pourrait être tenté d’attendre l’été 2025 et le retour en Ligue des Champions pour amorcer les grandes manœuvres sur ce poste.

