PSG Mercato : Paris lance Campos sur sa priorité de l’été 2025 !

Bien qu’il n’a pas encore prolongé son contrat au PSG, Luis Campos travaille comme si de rien n’était au Mercato d’été 2025 avec une priorité : Lucas Chevalier (LOSC).

Si – à moins d’une opportunité improbable et exceptionnelle de dernière minute – le Mercato d’hiver du Paris Saint-Germain devrait se conclure sur un petit dégraissage et la seule arrivée de Khvicha Kvaratskhelia (ex-Naples, 23 ans), le club de la Capitale a demandé à Luis Campos de plancher sur d’autres dossiers.

En effet, L’Equipe rapporte que le conseiller de Nasser Al-Khelaïfi a mis entre parenthèses sa recherche d’un défenseur central et d’un milieu supplémentaire pour avancer sur un dossier « sensible » de l’été 2025 : celui du gardien de but.

Le père de Chevalier calme le jeu !

Gianluigi Donnarumma jugé décevant, Matvey Safonov ou Arnau Tenas n’ayant pas l’envergure d’un N°1, la priorité du PSG serait bel et bien de recruter le portier du LOSC, Lucas Chevalier (23 ans), sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Dogues. Si aucune discussion officielle n’a encore été lancé, Paris a informé tous ses protagonistes de sa volonté d’ouvrir des tractations.

Le dossier ne s’annonce toutefois pas simple puisque Lille n’est pas spécialement vendeur et que dans l’entourage de Lucas Chevalier, on reste très prudent. A l’image de son père Freddy, qui a répondu au quotidien sportif : « Il y a au PSG un gardien en place qui s’appelle Gianluigi Donnarumma et qui a manifesté sa volonté de prolonger. Ce serait lui manquer de respect. À l’heure actuelle, il n’y a pas de sujet.»

Outre le PSG, Manchester United et Aston Villa seraient aussi sur les rangs. Tout comme Naples, venu aux renseignements il y a peu mais qui semble bel et bien distancé sur le dossier.

