RC Lens Mercato : Lens officialise le départ de Danso à Tottenham

Arrivé en 2021 au RC Lens, Kevin Danso quitte le Racing et rejoint Tottenham, 16ème de Premier League.

C’est un transfert dont la destination a tardé à se faire connaître, mais c’est désormais officiel, Kevin Danso quitte le RC Lens et rejoint la Premier League. Le défenseur central autrichien signe à Tottenham dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, qui devrait être de 25 millions d’euros. Arrivé en 2021 au Racing, le numéro 4 a disputé 128 matchs sous les couleurs Sang et Or.

Le message d’adieu de Danso

« Chers amis lensois,



C’est incroyable comme le temps passe vite. Il y a exactement trois ans et demi, vous m’avez accueilli à bras ouverts et accordé votre confiance.

J’ai pu dire avec fierté que j’étais l’un des vôtre !



J’ai essayé de tout donner pour le club, de me dépasser sur le terrain et de vous rendre fiers.



A tous les supporters, aux collaborateurs du club, à notre staff, à mes coachs et bien sûr à mes coéquipiers : Merci pour votre confiance, votre amour 🙏.



Vous m’avez toujours soutenu même dans les moments difficiles comme cet été !



Il est maintenant temps de se dire au revoir.



Bien qu’une nouvelle étape de ma vie commence et que je m’en réjouisse, je vous garderai toujours dans mon cœur.



Je sais qu’un jour, nous nous reverrons.



Votre Kevin ».

