RC Lens Mercato : Mathew Ryan en approche, les dessous du deal révélés 

Doublure de Mile Svilar à l’AS Rome, Mathew Ryan (32 ans) devrait devenir le nouveau gardien du RC Lens. On en sait plus sur son transfert.

Sauf nouveau coup de théâtre (ce qui est déjà arrivé pour Jean Butez et Pau Lopez), le RC Lens tient son nouveau gardien… Et il devrait s’agir du capitaine de l’équipe d’Australie, Mathew Ryan (AS Rome, 32 ans).

Comme révélé par L’Equipe et confirmé par la presse italienne, les Sang et Or sont en discussions très avancées pour récupérer le portier des Socceroos, sur la base d’un transfert à six mois de son contrat.

L’AS Rome tient déjà son remplaçant

Selon le spécialiste des transferts italien Gianluca DiMarzio, Lens va débourser 800 000€ pour racheter les six mois de contrat restants à Mathew Ryan à Rome. Les Giallorossi avancent même déjà en parallèle sur la venue d’un nouveau gardien numéro 2 derrière le serbe Mile Svilar. Portier qui devrait être Pierluigi Gollini (Atalanta Bergame).

