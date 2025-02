RC Lens Mercato : on sait enfin où va signer Danso, c’est un incroyable coup de théâtre !

Le défenseur central du RC Lens, Kevin Danso, devrait finalement rejoindre Tottenham, arrivé au pied levé dans le dossier.

Le dossier Kevin Danso a probablement connu son dernier rebondissement. Et c’est un sacré coup de théâtre. Dans le viseur du Stade Rennais mais pressenti ces dernières heures pour rejoindre Wolverhampton, c’est finalement à Tottenham que le défenseur central du RC Lens devrait atterrir cet hiver.

Arrivé au dernier moment dans ce dossier, les Spurs auraient finalement raflé la mise. Selon les informations du journaliste italien et grand spécialiste des transferts, Fabrizio Romano, tout serait déjà bouclé pour le transfert de l’Autrichien à Tottenham. Le club londonien aurait trouvé un accord avec le club artésien sur les bases d’un transfert de 25 millions d’euros. L’ancien joueur d’Augsbourg devrait signer un contrat jusqu’en juin 2030 en faveur de l’actuel 16e de Premier League et sa visite médicale serait prévue pour ce dimanche.

