RC Lens Mercato : qui est Mathew Ryan (AS Rome) ?

Cette semaine, on s’intéresse au profil de Mathew Ryan, le probable futur gardien du RC Lens… Sous réserve d’une nouvelle péripétie à sa visite médicale. Portrait.

Notre question de la semaine porte sur le probable futur gardien du RC Lens, Mathew Ryan (AS Rome, 32 ans), qui, sauf coup de théâtre de dernière minute (malheureusement une mauvaise habitude dans l’Artois…), devrait rejoindre les Sang et Or.

Un vieux baroudeur du circuit européen

Notre spécialiste du Racing, William Tertrin nous fait une brève présentation du capitaine et portier des Socceroos (sélection d’Australie) à la carrière déjà bien remplie. Il pose aussi les bases d’une concurrence avec Hervé Koffi, pas forcément simple à gérer pour Will Still.

Qui est William Tertrin, notre spécialiste du RC Lens ? Passé par la région parisienne et le Sud de la France, il est installé dans le Nord depuis plusieurs années, et vous fera suivre l’actualité du Racing. Si sa passion pour le football s’est manifestée sur le tard, il n’en reste pas moins un amoureux du ballon rond, mais aussi et surtout de notre bonne vieille Ligue 1. Habitué des matchs à Bollaert-Delelis, il est également présent à la Gaillette pour les conférences de presse.