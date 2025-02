Real Madrid Mercato : Alphonso Davies a enfin tranché entre le Real et le Bayern !

Alphonso Davies aurait pris la décision de prolonger son contrat avec le Bayern Munich plutôt que de rejoindre librement le Real Madrid l’été prochain.

Depuis de nombreux mois, le Real Madrid et le Bayern Munich attendent déséspérement la décision d’Alphonso Davies. En fin de contrat en juin prochain avec le club bavarois, le latéral gauche canadien a la possibilité de rejoindre librement la Casa Blanca dans six mois ou de prolonger l’aventure avec l’actuel leader de la Bundesliga.

Et d’après les informations du journaliste anglais, David Ornstein, Alphonso Davies aurait enfin pris sa décision pour son avenir. Il aurait décidé de rester au Bayern Munich et aurait accepté de signer un nouveau contrat jusqu’en juin 2030 avec le club qui est allé le chercher à Vancouver en janvier 2019. Un nouveau bail que le joueur de 24 ans devrait signer cette semaine après que des dirigeants bavarois aient rédigés les documents. Si cela se confirme, ce serait un sacré coup dur pour le Real Madrid, qui pousse vraiment depuis des mois pour s’offrir l’international canadien.

