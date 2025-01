Stade Rennais Mercato : Faye a donné sa réponse à Fenerbahçe, une 5e recrue estivale sur le départ ?

Après Henrik Meister, Albert Gronbaek et Jota, deux autres recrues estivales du Stade Rennais pourraient déjà quitter le club cet hiver. Il s’agit de Mikayil Faye et Leo Ostigard.

Lors du dernier mercato estival, le Stade Rennais s’est montré particulièrement actif dans le sens des arrivées avec pas moins de 11 renforts. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le mercato réalité l’été dernier par les Rennais n’est pas une réussite, étant donné que le club breton est 16e et barragiste après 19 journées de Ligue 1 disputées.

Faye et Ostigard vers la sortie ?

Et plusieurs recrues estivales ont et vont probablement quitter Rennes dès cet hiver. Après Henrik Meister, parti en prêt du côté de Pise, Albert Gronbaek et Jota, transférés respectivement à Southampton et au Celtic Glasgow, c’est Mikayil Faye qui pourrait déjà plier bagages au cours du mercato hivernal. Arrivé l’été dernier à Rennes en provenance du FC Barcelone, le défenseur central sénégalais serait sur les tablettes du Bayer Leverkusen et ferait l’objet d’une approche concrète du Fenerbahçe. Et d’après Foot Mercato, l’ancien Barcelonais serait ouvert à un départ en Turquie.

Toujours selon Foot Mercato, Leo Ostigard, lui aussi débarqué l’été dernier à Rennes, pourrait aussi partir d’ici le 3 février prochain puisque Rennes chercherait une porte de sortie à l’ancien joueur de Naples, qui ne donne pas satisfaction depuis son arrivée en Bretagne.

Pour ne rien rater de l’actualité du Stade Rennais, SUIVEZ-NOUS sur notre page Facebook.