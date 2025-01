Stade Rennais Mercato : Sampaoli attend encore quatre recrues, l’une d’elles est imminente !

Le Stade Rennais pourrait encore recruter au moins trois joueurs d’ici la fin du mercato hivernal.

Afin de renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli pour la seconde partie de saison, le Stade Rennais est en plein chambardement. Si Seko Fofana et Brice Samba sont déjà arrivés à Rennes cet hiver, le club Rouge et Noir ne compterait pas s’arrêter là dans le sens des arrivées et attendrait encore au moins quatre joueurs d’ici le 3 février prochain, d’après Ouest-France.

Une nouvelle signature serait imminente, c’est celle de Kyogo Furuhashi. L’officialisation, qui ne devrait plus tarder, aurait pris du retard à cause du Celtic Glasgow, qui voudrait faire coïncider ce départ avec l’annonce du retour de Jota en Écosse.

Un défenseur, un milieu et un attaquant pour boucler le mercato rennais ?

En plus de Kyogo Furuhashi, un renfort sur chaque ligne serait attendu par Jorge Sampaoli et les dirigeants rennais. En défense, comme nous vous l’avons relayé plus tôt dans la journée, le SRFC songerait à casser le prêt de Jérémy Jacquet à Clermont afin d’obtenir son retour cet hiver. Au milieu de terrain, il y aurait plusieurs dossiers sur le feu dont celui de Batista Mendy (Trabzonspor). Mais l’ancien du FC Nantes ne figurerait toutefois pas parmi les priorités du Stade Rennais. Enfin, en attaque, le club breton aurait activé les pistes menant à Cyril Ngonge (Naples) et Mousa Al-Tamari (Montpellier).

🚨#SRFC 🔴⚫️



➡️Rennes cherche à faire partir Leo Ostigard



❗️Mousa El Tamari (Montpellier) et Cyril Ngonge (Naples) évoqués sur les ailes



🔜Jérémie Jacquet bientôt de retour de prêt



➡️Mikayil Faye ouvre la porte à un départ au Fenerbahce



➡️le profil d'Ismaël Koné (OM) est… pic.twitter.com/8Xkpc8Gm38 — Sébastien Denis (@sebnonda) January 27, 2025

