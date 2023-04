Nice - Bâle, sur quelles chaînes, à quelle heure ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Nice - Bâle est à l'affiche des quarts de finale retour de Ligue Europa Conference aujourd'hui. Après leur match nul à l'aller en Suisse (2-2), les Aiglons doivent s'imposer pour rejoindre le dernier carré de la C4. Un match qui sera diffusé en direct à la télévision sur les chaînes Canal+ Foot et W9 dès 21:00. Plus d'infos sur vos clubs favoris directement sur But Football Club.

Pour résumer

A l'affiche des quarts de finale retour de Ligue Europa Conference, la rencontre Nice - Bâle sera à suivre en direct et dès 21 heures sur les chaînes Canal+ Foot et W9. But! Football Club sera là pour vous accompagner avant, pendant et après la rencontre en vous proposant un contenu riche et varié sur ce match.