Nice vise 3 recrues, Khazri sur le marché, retour anticipé à Rennes pour Terrier ?

OGC Nice : Florent Ghisolfi veut blinder une pépite du Gym Si plusieurs éléments cherchent aujourd'hui à quitter l'OGC Nice (Delort, Lemina) ou sont poussés vers la sortie, d'autres rentrent en revanche pleinement dans le projet Ineos. C'est notamment le cas d'Hicham Boudaoui (23 ans), qui, selon Foot Mercato, va se voir proposer un nouveau contrat de longue durée. L'Algérien est actuellement lié au Gym jusqu'en juin 2024. Par ailleurs, Didier Digard a indiqué hier en conférence de presse que Florent Ghisolfi lui avait promis entre « une et trois recrues » cet hiver. Sochaux recrute un ancien scout de l'ASSE ! S'il avait quitté la cellule de recrutement en mai 2021 avec l'espoir de redorer le blason de son club de cœur Châteauroux, tombé en National 1 et passé sous pavillon saoudien, Julien Cordonnier n'est pas parvenu à ramener la Berrichonne en deuxième division après 18 mois en 3e division. L'ancien scout des Verts a pris une nouvelle voie dans sa carrière en rejoignant le FC Sochaux (Ligue 2) au titre de responsable du recrutement. 🚨🦁 Julien Cordonnier va devenir le Responsable de la cellule de recrutement des professionnels du FCSM à partir du 1er février.



🔹 L'ancien défenseur de 42 ans est actuellement en poste à @LaBerrichonne.



👋 Bienvenue, @YahJulien ! — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) January 10, 2023 MHSC : Khazri et Sakho poussés dehors cet hiver Après Arnaud Souquet (Chicago) et Nicolas Cozza (attendu à Wolfsbourg), deux autres joueurs pourraient quitter Montpellier sur le mois de janvier... Et on ne parle pas forcément de Téji Savanier, dont le nom circule à Al-Nassr pour cet été. Selon L'Equipe, le MHSC cherche à se séparer de deux gros salaires qui ont déçu cette saison : Mamadou Sakho (32 ans) et Wahbi Khazri (31 ans). Si, dans le pire des cas, l'ancien Stéphanois partira libre cet été (fin de contrat en 2023), le stoppeur formé au PSG a, de son côté, encore 18 mois de contrat... Le RC Strasbourg prête son stade au petit poucet de la Coupe de France ! Dernier club alsacien en course en Coupe de France, le FC Olympique Strasbourg Koenigshoffen 1906 a eu droit à un joli cadeau de la part du RCSA. En effet, pour la réception du Angers, les pensionnaires de Régional 1 vont jouer à la Meinau le 21 janvier prochain. Pour l'anecdote, c'est justement dans ce stade que le SCO était allé sa qualification pour les 16e de finale...

Retour anticipé pour Terrier ?

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, avec le ménisque touché également, face à l'OGC Nice début janvier (2-1), Martin Terrier a été opéré avec succès par le docteur Bertrand Sonnery-Cottet. « Martin a le moral, il est déjà tourné vers sa rééducation, explique son agent, Paul Schianchi. Il est motivé à l'idée de revenir le plus rapidement possible. » Avant de s'imaginer sur un terrain, L'Équipe précise que l'attaquant du Stade Rennais va rejoindre un centre spécialisé postopératoire puis il reviendra à Rennes d'ici une quinzaine de jours. La durée de son indisponibilité est estimée à six mois minimum mais le joueur s'est fixé pour objectif de reprendre la préparation foncière avec le reste de l'équipe à l'intersaison.

Stade de Reims : Diakité passe pro

Un nouveau venu dans l’effectif du Stade de Reims. Selon Foot Mercato, Ibrahim Diakité a signé hier son premier contrat professionnel de trois ans avec son club formateur. Dans la foulée, l’international guinéen va également être prêté au KAS Eupen, en première division belge. L’officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures pour ce latéral droit prometteur de 19 ans.

Le Melting-clubs du 11 janvier Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.

Alexandre Corboz

Rédacteur