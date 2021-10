ASSE : un ancien Vert et du PSG l’assure, Galtier va tout casser à l’OGC Nice !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Arrivé sur le banc de l’OGC Nice à l’intersaison après moult discussions animées avec le LOSC, Christophe Galtier a déjà insufflé une dynamique positive sur la Côte d’Azur. Après début de saison solide, les Aiglons restent néanmoins sur une grosse désillusion à Troyes dimanche dernier (0-1).

L’ancien coach de l’ASSE a dû taper du poing sur la table pour recadrer certains joueurs avant la réception de l’OL dimanche dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1 (13h). Avant ce choc, Mevlut Erding a dit tout le bien qu’il pensait d'un technicien de qualité qu’il a côtoyé au FC Sochaux et à l’ASSE... en assurant de sa réussite programmée à l’OGCN.

« Si je deviens coach un jour, c’est sur lui que je prendrai exemple. Il avait déjà fait du très bon travail à Saint-Etienne. A Lille, il avait un meilleur effectif et le LOSC a été champion. Ça ne m’a pas du tout surpris. Je suis sûr qu’il réussira à Nice, a-t-il affirmé sur le site de la LFP. Il a même la classe quand il s’énerve ! Je me souviens d’un jour où il m’avait convoqué avec Ricky Van Wolfswinkel. Il nous avait passé une soufflante dans son bureau... Il nous avait dit qu’on n’était pas assez performants et ça nous a réveillés ! La semaine suivante, l’un de nous deux avait marqué. »

