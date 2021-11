Clermont - OGC Nice : Galtier reconnaît une part de chance

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Mené jusqu'à la 76e minute, l'OGC Nice a renversé ce dimanche Clermont (2-1) grâce à un doublé d'Amine Gouiri. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Aiglons, Christophe Galtier, a avoué que son équipe a eu de la réussite sur leurs deux buts.

"On a été malmenés. Même si on le savait, on a été absents des débats en première période. En deuxième période, les choses ont tourné en notre faveur. Il fallait que l'on apporte plus de courses et de présence sur les seconds ballons. On a de la réussite sur nos deux buts mais je suis content de l'état d'esprit de mon groupe. Ils ont su aller chercher la victoire. Il n'y a pas de petites équipes et nous ne sommes pas une grande équipe. Les entrants ont été aussi importants et déterminants en seconde période."

🔥🎙 La communion & les réactions après la victoire à Clermont 💪#OGCNice #CF63OGCN — OGC Nice (@ogcnice) November 21, 2021