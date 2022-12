Coup de gueule des ultras de l'OGC Nice, carton de l'AS Monaco, optimisme au Stade de Reims

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Stade de Reims : Will Still satisfait malgré la défaite contre Lens

Hier soir, le Stade de Reims s'est incliné à Delaune face à Lens (1-2). Un revers duquel l'entraîneur champenois, Will Still, a tiré des enseignements positifs : « Je pense que pendant 60-65 minutes, on a proposé un contenu qui était plaisant à regarder, intéressant pour nous. Intéressant aussi dans le sens où nous avons affronté une équipe du même calibre plus ou moins qu’on va rencontrer sur les deux premiers matches de championnat à la reprise (Rennes et Lille). Cela nous permet de voir où on peut progresser, ces petits détails qui manquent pour ne pas perdre ce genre de match et faire pencher ces petits détails à notre avantage. C’est bien, cela nous permet de savoir où l’on est. On a fait le point sur tout le monde, on sait où l’on va en tant qu’équipe, on sait ce que l’on veut mettre en place. Sur l’ensemble, cela clôture quatre semaines vraiment intéressantes et qui, je l’espère, nous ferons gagner ce genre de matches dans le futur ».

OGC Nice : gros coup de gueule des ultras

Accusés d'avoir participé aux débordements ayant suivi la qualification de la France pour la finale de la Coupe du monde suite à sa victoire sur le Maroc (2-0), les ultras de l'OGC Nice se sont fendus d'un communiqué hier soir pour accuser les médias de désinformation. Ils jurent ne pas avoir participé aux agressions de supporters marocains et avancent pour leur défense qu'on ne voit leur logo sur une aucune image. Nice-Matin est principalement dans leur viseur pour avoir lancé ce qu'ils considèrent comme une rumeur mensongère.

Monaco cartonne Leeds, Embolo ambitieux

Hier soir, l'AS Monaco a décroché un joli succès sur la pelouse d'Elland Road face à Leeds United. Auteur d'un doublé, Breel Embolo a fait part de son ambition pour la reprise du championnat la semaine prochaine : "C’est certain que ça compte, de gagner ou d’accrocher des résultats positifs. Il reste encore une semaine avant le match d’Auxerre (mercredi 28 décembre à 17h), donc il reste du temps pour travailler. Il faut surtout rester en bonne santé et être très concentrés, car nous voulons être prêts dès le premier match".

Auxerre domine l'Hajduk, Niang marque encore

L'AJA était également sur le pont hier soir. Elle a dominé les Croates de l'Hajduk Split sur la plus petite des marges, grâce à une jolie réalisation de Mbaye Niang. L'attaquant à la carrière sinusoïdale est a priori en forme avant d'attaquer la deuxième partie de saison puisqu'il a notamment inscrit un quadruplé face au FC Metz (5-1) en amical.

TFC : Montanier a une demande urgente pour le mercato

Dans les colonnes du Midi Libre, l'entraîneur du TFC, Philippe Montanier, a défini la priorité de recrutement pour janvier : "Malheureusement, le mercato n’ouvre pas avant le 1er janvier, donc ça ne sera pas bon pour Marseille (rires). Mais oui, ça va être important de recruter un latéral droit parce qu’on voit qu’on n’était déjà pas très fourni et avec les blessures, on l’est encore moins. C’est devenu un secteur prioritaire". Le Norvégien Warren Kamanzi (22 ans), qui évolue au pays, à Tromso, est dans le viseur des Violets. Il est sous contrat jusqu'en décembre 2023 avec son club et est coté un million d'euros par Transfermarkt.